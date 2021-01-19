 فيديو.. رئيس محلية النواب: الجلسة شهدت ممارسة رشيدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية - بوابة الشروق
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فيديو.. رئيس محلية النواب: الجلسة شهدت ممارسة رشيدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني
أمل محمود
نشر في: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 6:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 6:58 ص

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن جلسة البرلمان أمس شهدت ممارسة رشيدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موضحًا أن استعراض الحكومة لما قامت به خلال الفترة الماضية أمام البرلمان أمر طبيعي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن النواب خاضوا نقاشات مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حول ما سيحدث بعد تطبيق قانون التصالح على الأبنية المخالفة، ومشكلات خاصة بتطبيق القانون.
وأشار إلى مناقشة النواب لقانون 144 من تقنين وضع اليد خاصة بعد إعلان وزير التنمية المحلية أن هذا الملف لم يحقق إلا 5 مليار جنيه إيردادت على الرغم من أن المستهدف كان 100 مليار جنيه، مضيفًا أن البرلمان وضع خارطة طريق لهذا الملف ولم تأخذ بها الحكومة.
وأوضح أنه كان هناك تضارب في أعداد الأسواق العشوائية المطورة من جانب ما أعلنته وزارة التنمية المحلية في بيانها أمس وكذلك ما أعلنه رئيس الوزراء، فضلًا عن تقديم نائب لرقم ثالث مخالف لما قدمته الحكومة.

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