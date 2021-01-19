احتجاجات وسط العاصمة التونسية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين

تجددت، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتجاجات وسط العاصمة التونسية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها.



واندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة التونسية، ما أدى إلى إطلاق قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين.



واعتقل نحو 600 شخص بعد الليلة الثالثة على التوالي من الاضطرابات التي تشهدها عدة مدن تونسية فيما نُشرت قوات من الجيش في بعض المناطق، حسب ما أفاد مسؤولون أمس الاثنين.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، إن إجمالي عدد الموقوفين بلغ 632 شخصًا، أبرزهم مجموعات من الأفراد أعمارهم بين 15 و20 و25 عامًا تقوم بحرق العجلات المطاطية والحاويات بهدف عرقلة تحركات الوحدات الأمنية.