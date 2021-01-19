عمران: أداء البنوك التي نوعت أنشطتها المالية غير المصرفية أفضل

قال رئيس هيئة الرقابة المالية دكتور محمد عمران، إن بنوك الاستثمار التي سعت منذ مدة إلى تنويع أنشطتها التمويلية غير المصرفية، حققت أداء أفضل من غيرها في القطاع.



وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم -افتراضيا- لعرض حصاد الهيئة في العام الماضي، أن كثير من بنوك الاستثمار -في خطوة متأخرة- بدأت تتقدم للهيئة لتبني أنشطة جديدة غير العمل في السمسرة بالبورصة.



وتابع: "الإصرار على النمط الكلاسيكي بالتركيز على نشاط البورصة غير مجد".



وتتنوع أنشطة الرقابة المالية غير المصرفية بين قطاعات عديدة منها: التمويل العقاري، السمسرة في البورصة، التخصيم، التأجير التمويلي، التأمين، التمويل متناهي الصغر.



كما أكد عمران، أن دخول بعض بنوك الاستثمار في نشاط التمويل المصرفي، مثل المجموعة المالية هيرمس، التي تستعد إلى الاستحواذ على حصة في أحد البنوك، سيكون داعما لأداءها.