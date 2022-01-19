ويعرض الفيلم في ظل إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال الالتزام بنسبة الحضور المقررة (50%) وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة والالتزام بها أثناء العرض ، والدخول من بوابات التعقيم ، و قياس درجات الحرارة ، مع تباعد المقاعد.

والفيلم مدته 130 دقيقة، وتدور أحداثه في إطار درامي يمتلئ بالحب والفراق حول قصة الشاب " فابيتو شيسا " الذى يعيش فى مدينة نابولى المضطربة في الثمانينات ومروره بالعديد من التقلبات الاجتماعية والمصاعب النفسية التي تصل إلى حد الحزن والنحيب، فتجعله يستوعب حقيقة أن الآلام التى لا تحتمل بداية طريق الإبداع والنجاح في حياته.

وفيلم " يد الله " نال 8 جوائز من بينها جائزة أفضل فيلم فى مهرجان فينيسيا ، وهو من بطولة تونى سيرفيلو تيريزا سابونانجيلو، ومارلون جوبير، وفيليبو سكوتى، ولويزا رانييرى، وانتاج وإخراج باولو سورينتينو.