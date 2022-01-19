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صرح عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية، أن مسؤولي الجبلاية يرفضون بشكل تام تصريحات البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري بشأن التأهل لكأس العالم وعدم تحقيق بطولة كأس الأمم.

وقال حسين في تصريحات تلفزيونية عبر "إم بي سي مصر": "لسنا موافقين كمجلس إدارة اتحاد الكرة على تصريحات كيروش عندما قال إنه أتى من أجل التأهل لكأس العالم فقط، الشعب المصري يريد الفوز في أي بطولة نشارك بها".

وأضاف: "لا أعلم ما هي قيمة الشرط الجزائي لعقد كارلوس كيروش، ولم أر العقد حتى الآن، خالد الدرندلي هو من يعرف قيمة العقود".

وأوضح: "نتابع الاستعداد القوي لمنتخب مصر، لمواجهة السودان وننتظر تحقيق الفوز وتحسن الأداء قبل الصعود لدور الـ16".

وعن مصير كأس مصر الموسم الماضي، أجاب: "أجهز تصورًا للموسم بالكامل وسأعرضه على مجلس إدارة اتحاد الكرة".

واختتم: "سأرفق بالتصور مواعيد كل الارتباطات سواء في الدوري وكأس مصر الجديد والقديم والأجندة الدولية، حتى يتخذوا القرار المناسب على حسب الأوقات المتاحة".