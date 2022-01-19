وزير المالية: زيادة أسعار السلع مرتبطة بالأسعار العالمية وتكلفة الشحن

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن زيادة أسعار السلع مرتبطة بالأسعار العالمية وتكلفة الشحن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء: " قائلا: "هناك سلع لا ينتجها المجتمع ونستوردها ونحن مرتبطون بسعر الخارج رغم جهد الدولة لتوطين الصناعات والزراعات لكن السلع الخارجية المستوردة مرتبطة بأسعار عالمية وتكلفة شحنة.. لابد أن نتحمل بالنسبة للسلع المستوردة".

وأوضح أنّ الحكومة حين تقوم بعمل الموازنة الجديدة ومعها الإجراءات التي يتم اعتمادها من علاوات وزيادات على رواتب الموظفين، لافتا إلى عرض الملامح الأساسية للموازنة الجديدة على الرئيس السيسي.

واستكمل: "أسعار السلع المستوردة مثل السكر والقمح ترتفع نتيجة لارتباطها بالأسعار العالمية ويجب تحمل هذه التكلفة".