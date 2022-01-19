 وزير الخارجية اللبناني يبحث مع منسق الأمم المتحدة تمويل اقتراع المغتربين بالانتخابات النيابية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية اللبناني يبحث مع منسق الأمم المتحدة تمويل اقتراع المغتربين بالانتخابات النيابية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 19 يناير 2022 - 6:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 يناير 2022 - 6:30 م

بحث وزير الخارجية والمغتربين اللبناني الدكتور عبدالله بو حبيب، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا، تأمين التمويل اللازم لاقتراع المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل.

وقالت فرونتسكا، عقب اللقاء، إن المباحثات اليوم ركزت على الاستعدادات لاقتراع المغتربين في الانتخابات في مايو المقبل، مؤكدة أن اقتراع المغتربين سيكون مقياسا اساسيا لمدى شمولية العملية الانتخابية ومدى الاستجابة لمطالب الناس.

وفي السياق ذاته، التقى وزير الخارجية اليوم بنائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد صالح.

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