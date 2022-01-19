عروض لعدة فرق روسية اعتبارًا غدا ولمدة أسبوع

تزور عدة فرق روسية مصر اعتبارًا من غدا الخميس وحتى 27 يناير لتقديم عروضها في الفنون الشعبية والغناء والمسرح والموسيقى ومعرض تشكيلي وورش فنية للأطفال وورشة في الفن التشكيلي بمسارح البيت الروسي في كلٍ من القاهرة والإسكندرية، وذلك في إطار عام التعاون الإنساني بين مصر وروسيا.

وقال مراد جاتين مدير البيوت الروسية في مصر - في بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة اليوم /الثلاثاء/ - إن العروض الروسية المتنوعة تمثل ثقافة وفنون منطقة الشمال الروسي بما تحتويه من تراث غني في كافة ألوان الثقافة والفنون وهو عالم له سحره الخاص وإبداعاته المتميزة ولون مختلف من العادات والتقاليد.

وأكد جاتين أن الجمهور المصري على موعد مع المتعة الثقافية من خلال متابعة إبداعات منطقة شمال روسيا حيث سيكون برنامج العروض على مسرح تشايكوفسكي بالبيت الروسي بالقاهرة على النحو التالي: الخميس /20 يناير/ حفل لفرقة "رادوست" الغنائية، وحفل فرقة "فيتشيرينكا" للأغنية الشعبية.

وأضاف أنه سيتم في السبت /22 يناير/ عرض مسرحية بعنوان "عند القط فوركوت"، تقديم مسرح "نياجانسكي" للمشاهد الصغير (للأطفال من 1-5 سنوات)، بينما سيتم في السابعة مساء عرض مسرحية بعنوان "السر الكبير"، تقديم مسرح "نياجانسكي" للمشاهد الصغير (للأطفال من 6-10 سنوات).

وفي الأحد /23 يناير/، سيتم عرض مسرحية بعنوان "الفيل والطائر" في الساعة 6 مساء، تقديم مسرح "نياجانسكي" للمشاهد الصغير (للأطفال من 3-10 سنوات)، بينما يقام في السابعة مساء حفل فرقة "مالينا" الغنائية، وفي الثامنة مساء عروض الفرق الغنائية "سبرينج" و"أوترادا" و"تورناي".

وأشار جاتين إلى أنه تقرر إقامة معرضين في الاثنين الموافق /24 يناير/؛ وهما: معرض بعنوان "الشمال في توبول" ينظمه متحف "الطبيعة والإنسان"، ومعرض لوحات وورشة فنية ينظمها الفنان التشكيلي الروسي "رايشيف" و"دار الإبداع الشعبي" وورش فنية ينظمها متحف "توروم-ما" المفتوح و"دار الإبداع الشعبي".

وأوضح أنه سيقام في مساء الخميس الموافق /27 يناير/ حفل دويتو أبطال العالم في العزف على الأوكورديون "رينات فالييف" و"بيتر مازوريك" وحفل أوركسترا فرقة "بيلينا" للموسيقى الشعبية الروسية.