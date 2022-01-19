هاني شاكر: حسن شاكوش غير مسموح له بالغناء لارتكابه فعلا فاضحا

قال المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن وضع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش لا يزال قائمًا بعدم السماح له بالغناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة" على شاشة "etc"، مساء الثلاثاء، أن ما يفعله شاكوش يندرج في إطار الفعل الفاضح بعد أزمته مع المطرب رضا البحراوي، معقّبًا: "لا تراجع أو استسلام عن هذا القرار ".

وعن موقف مؤدي المهرجانات حمو بيكا، أكّد شاكر أنه سيُسمح له دخول امتحانات النقابة بعد عام، وقال: "هدفنا هو احتواء جيل مطربي المهرجانات من المواهب فقط".

وأوضح شاكر، أنّ النقابة وضعت بعض الشروط لقبول عضوية المغنين أهمها تغيير الأسماء الغريبة وتقديم أسماء معترف بها وذات معنى.

وتابع: "لا يوجد أسماء عملت في مجال السينما اسمها شاكوش أو طيخا أو عنبة أو حاحا".

وشدد على أنه يتمنى أن يواصل الإعلام دعمه لما يفرضه من قرارات التي هدفها الإرتقاء بالذوق العام.