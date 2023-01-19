إيران: إصابة 147 شخصا وتضرر 500 وحدة سكنية بزلزال شمال غربي البلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مسؤول في محافظة اذربيجان الغربي الواقعة شمال غربي إيران عن إصابة 147شخصاوتضرر 500 وحدة سكنية في 15 قرية جراء زلزال ضرب أحد الاقضية بالمحافظة اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في تصريح أدلى به ذبيح الله كاظمي قائممقام قضاء خوي الذي ضربه الزلزال لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

وبلغت قوة الزلزال 4ر5درجات على مقياس ريختر ، وكان على عمق 12 كيلومترًا.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية،كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7ر7درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37الف قتيل و 100 ألف مصاب .