البابا تواضروس يصلي قداس عيد الغطاس ببيت الكرمة بكينج مريوط

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم الأربعاء، صلوات لقان وقداس عيد الغطاس المجيد في مقره ببيت الكرمة بكينج مريوط، الإسكندرية، حيث ألقى قداسته عظة القداس.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح اليوم - إن هذا يأتي في إطار استمرار قداسة البابا تواضروس في فترة الراحة الموصى بها من قبل الأطباء، إثر حالة الإجهاد التي تعرض لها مطلع الشهر الجاري.

شارك في الصلوات من أحبار الكنيسة، صاحبا النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات.