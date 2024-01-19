 التعليم العالي الفلسطينية تدين تفجير الاحتلال الإسرائيلي لجامعة الإسراء في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعليم العالي الفلسطينية تدين تفجير الاحتلال الإسرائيلي لجامعة الإسراء في غزة

رام الله - معا
نشر في: الجمعة 19 يناير 2024 - 3:34 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يناير 2024 - 3:34 م

أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية، نسف الاحتلال لجامعة الإسراء في قطاع غزة، والذي يأتي استمراراً للمشهد التدميري الذي يستهدف مؤسسات التعليم العالي، بحيث استهدف الاحتلال في وقت سابق عدداً كبيراً من مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة ودمرها بشكل كلي أو جزئي، وذلك ضمن الحرب الإجرامية التي يشنها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذا التدمير هو مخالفة وانتهاك واضح لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تضمن حماية المؤسسات التعليمية وتصون حرمتها.

وشددت "التعليم العالي" على ضرورة أن تتحمل المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية مسئولياتها للجم هذا الاحتلال الذي يستهدف الشعب الفلسطيني عموماً وينتهج سياسة تدمير المؤسسات التعليمية، مؤكدةً أن مؤسسات التعليم العالي في القطاع ستنهض من جديد وستواصل رسالتها السامية بالرغم من عدوان الاحتلال وإجرامه.

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