وزير إسرائيلي: حماس وضعت 4 شروط لإطلاق سراح أسرانا في غزة

الانسحاب من كل قطاع غزة، ووقف الحرب، وضمانات دولية بعدم عودة الحرب، وإطلاق سراح جميع الأسرى.



كشف وزير إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن حركة حماس وضعت أربعة شروط مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، على رأسها انسحاب الجيش كليا منه.

جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "معاريف" العبرية، عن الوزير بلا حقيبة، عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" جدعون ساعر.

وقال ساعر، "لا أعرف إذا كان الجميع يعرف ذلك"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف أن الشروط تتمثل في "الانسحاب (الإسرائيلي) من قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك المنطقة الأمنية شرقي وشمالي القطاع، ووقف الحرب، وإعطاء ضمانات دولية بعدم العودة إلى الحرب، وإطلاق سراح جميع الأسرى (الفلسطينيين) من سجوننا، بما في ذلك أولئك الذين تم القبض عليهم في 7 أكتوبر".

وتابع ساعر، "بالطبع لن نوافق".

والمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، المسؤول عن اتخاذ قرارات الحرب والسلم قبل عرضها على الحكومة الموسعة.

وتقدر تل أبيب "وجود نحو 137 إسرائيليا ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.

وترعى مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة، جهودا للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في غزة، حيث تم التوصل للهدنة الأولى في نوفمبر وأسفرت عن إطلاق سراح 105 محتجزين لدى "حماس" بينهم 81 إسرائيليا و23 تايلانديا وفلبيني واحد، و240 أسيرا فلسطينيا.