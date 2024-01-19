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أعداد جريدة الشروق
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كيف قيمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفسها بعد عملية طوفان الأقصى؟

الوكالة الألمانية
الوكالة الألمانية
أدهم السيد
نشر في: الجمعة 19 يناير 2024 - 10:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 يناير 2024 - 10:31 ص
حصل أداء حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية طوفان الأقصى على درجات تتراوح بين السقوط والمقبول، في تحليل حديث لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي والمنشور أمس الخميس.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، أنه وفقا لتحليل المجلس، فقد بلغت درجات أداء الحكومة فيما يتعلق بالأزمات المادية درجة "ساقط"، وذلك بسبب تراجع الدخل الشهري لكثير من المستوطنين وتحديدا المجندين بالجيش.

ولفت التحليل إلى حصول الحكومة على درجة "راسب" أيضا، في ملف استعادة شعور المستوطنين بالأمان؛ وذلك لاضطرار أعداد من المستوطنين لتشكيل لجان شعبية لحماية أنفسهم.

وأشار تحليل الصحيفة العبرية إلى تحقيق حكومة الاحتلال درجة "مقبول" في ملف الأسرى والجرحي، وسبب تدني درجة الأداء هو الفشل في مفاوضات تبادل الأسرى.

ونوه التحليل بتحقيق كل من قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والرعاية الاجتماعية درجة "ضعيف"، نتيجة لضعف تجاوب كل منها مع تبعات طوفان الأقصي.

وذكر التحليل أن الاستثناء كان مع قطاعي القضاء والتمويل بتحقيقهما امتيازا في التجاوب مع تحديات العملية طوفان الأقصى.

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