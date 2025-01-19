مهندس خطة الجنرالات: حماس انتصرت ومنعت إسرائيل من تحقيق أهدافها

قال الرئيس السابق لما يسمى مجلس «الأمن القومي الإسرائيلي» غيورا آيلاند، اليوم الأحد، إن «الحرب انتهت وحماس انتصرت ومنعت إسرائيل من تحقيق أهدافها».

وبحسب وكالة «قدس» برس، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة «معاريف»، بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وأضاف آيلاند، الذي شغل منصبه في الفترة بين 2004- 2006: «حماس انتصرت، لم تحقق أهدافها فقط بل منعتنا أيضا من تحقيق أهدافنا».

وواصل: «لقد انتهت الحرب ولن يتم استئنافها، وهذه الحرب هي فشل إسرائيلي ذريع في غزة».

وتابع: «هذه الحرب فاشلة لسبب بسيط للغاية، وهو أن حماس من وجهة نظرها، لم تنجح فقط في منع إسرائيل من تحقيق أهدافها، بل حققت هي أهدافها وبقيت في السلطة».

واعتبر أن الاتفاق «لا يمنع حماس من إعادة تعزيز قوتها»، مضيفا: «إذا حدث ذلك وتحركت إسرائيل ضدها فإنها ستكون بذلك تنتهك الاتفاق»، وفق تعبيره.

يذكر أن «آيلاند» هو مهندس «خطة الجنرالات» التي اقتُرحت قبل عدة أشهر، وتدعو إلى محاصرة شمال قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.