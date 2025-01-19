حماس تعلن أسماء الفلسطينيين الـ90 المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى لعملية التبادل مع إسرائيل

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى، مساء اليوم، عن القائمة الأولى من أسماء الأسرى المحررين في المرحلة الأولى لعملية التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وتتضمن القائمة 90 من الأسيرات والأطفال، والتي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها تضم 76 أسيرا من الضفة الغربية و14 من القدس الشرقية، مشيرة إلى أنها تضم 69 امرأة و21 طفلاـ حسب وكالة سبوتنك.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه يأتي على 3 مراحل.

المرحلة الأولى من الصفقة تستمر 6 أسابيع، وتشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.

وتشمل المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.

أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة.