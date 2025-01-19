 ترامب: سأوقع أمرا تنفيذيا غدا لتأجيل حظر تيك توك - بوابة الشروق
الأحد 19 يناير 2025 7:07 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ترامب: سأوقع أمرا تنفيذيا غدا لتأجيل حظر تيك توك

واشنطن (أ ب) 
نشر في: الأحد 19 يناير 2025 - 5:53 م | آخر تحديث: الأحد 19 يناير 2025 - 5:53 م

قال الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إنه سيوقع على أمر تنفيذي غدا الاثنين لتأجيل الحظر الأمريكي على تتيك توك.


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