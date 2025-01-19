ترامب: سأوقع أمرا تنفيذيا غدا لتأجيل حظر تيك توك

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قال الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إنه سيوقع على أمر تنفيذي غدا الاثنين لتأجيل الحظر الأمريكي على تتيك توك.