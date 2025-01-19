مبابي: الآن تقلمت مع ريال مدريد وأستطيع اللعب بطريقتي

أكد الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، أنه تأقلم مع الفريق ويستطيع الآن اللعب بالطريقة التي يريدها، وذلك بعد تألقه وتسجيله هدفين في الفوز الكبير على لاس بالماس 4-1.

ريال مدريد انفرد بصدارة الدوري الإسباني الممتاز «لاليجا» بعد الفوز الكبير 4-1، على حساب ضيفه لاس بالماس، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وقال كيليان مبابي في تصريحات عبر قناة ريال مدريد: «أنا سعيد للغاية لأنني تأقلمت الآن مع الفريق، يمكنني اللعب بالطريقة التي أريدها، مع زملائي وبشخصيتي».

وأضاف: «بعد كأس السوبر، لم يكن مشجعونا سعداء وهذا أمر طبيعي، لأنه عندما تلعب لريال مدريد عليك الفوز في كل مباراة».

وأتم: «جميع اللاعبين قادة هنا، نحن متحدون ونريد الفوز بالألقاب.. كنا نعرف ما حدث لبرشلونة وأتلتيكو مدريد أمس، أردنا الفوز، وقد فعلنا ذلك».

بهذا الفوز، انفرد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين أمام أتلتيكو مدريد، أقرب ملاحقيه، و7 نقاط عن برشلونة غريمه التقليدي، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند النقطة 22 في المركز الرابع عشر.