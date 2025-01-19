شلبي يتقدم للزمالك على إنيمبا في الشوط الأول

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نجح فريق الزمالك في تحقيق التقدم على ضيفه إنيمبا النيجيري في الشوط الأول مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل شلبي هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 28، برأسية بعد متابعة من لعرضية متقنة من أحمد مصطفى زيزو.

سيطر الزمالك بشكل كامل على اللقاء، واضاع أكثر من فرصة محققة لزيادة الغلة التهديفية، ليكون الهدف الوحيد عن طريق شلبي هو الحاسم في الشوط الأول.

وأهدر سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك فرصة أخرى محققة في الدقيقة 31 برأسية دون رقابة لتمر الكرة بجوار القائم، وأخرى في الدقيقة 36 فوق العارضة.

وأنقذ محمد صبحي فرصة خطيرة لإنيمبا في الثواني الأخيرة بتصديه لشبه إنفراد

وأجرى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بعض التعديلات على تشكيل الفريق مقارنة بالمباراة الماضية، حيث دفع بتشكيل يضم كل من..

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبدالمجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – محمد عاطف – محمد السيد

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" – سيف الدين الجزيري – مصطفى شلبي