 الكويت: وقف إطلاق النار يعزز الأمن والاستقرار في سوريا - بوابة الشروق
الإثنين 19 يناير 2026 12:18 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

الكويت: وقف إطلاق النار يعزز الأمن والاستقرار في سوريا

الكويت - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 19 يناير 2026 - 11:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يناير 2026 - 11:01 ص

رحبت الكويت، اليوم الاثنين، باتفاق وقف إطلاق النار والإندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن إدارة الدولة السورية باعتباره خطوة منشودة ضمن جهود بناء الدولة ومؤسساتها وتعزيز الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية.

وثمنت الكويت، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، الجهود التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لهذا الاتفاق، مجددة موقفها الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.

ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء أمس الأحد، اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قوات "قسد"، ودمجها بالكامل في الجيش السوري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك