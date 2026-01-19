الكويت: وقف إطلاق النار يعزز الأمن والاستقرار في سوريا

رحبت الكويت، اليوم الاثنين، باتفاق وقف إطلاق النار والإندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن إدارة الدولة السورية باعتباره خطوة منشودة ضمن جهود بناء الدولة ومؤسساتها وتعزيز الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية.

وثمنت الكويت، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، الجهود التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لهذا الاتفاق، مجددة موقفها الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.

ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء أمس الأحد، اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قوات "قسد"، ودمجها بالكامل في الجيش السوري.