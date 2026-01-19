رئيس وزراء اليونان يجري جولة مباحثات مع المزارعين المحتجين

من المقرر أن يجري رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين، جولة جديدة من المباحثات مع لجنة مؤلفة من 25 عضوا من ممثلي المزارعين، الذين يسعون للحصول على تعويض عن الدخل المفقود وتأخر الإعانات وإجراءات الدعم الأخرى.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أن الاجتماع يأتي في ظل احتجاجات المزارعين التي بدأت منذ أسابيع، وشهدت إغلاق الطرق السريع بالجرارات.

وكان ميتسوتاكيس، قد أجرى جولة مفاوضات مع لجنة المزارعين الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى تحقيق تحسينات في إجراءات الدعم الحالية، خاصة فيما يتعلق بتكاليف الكهرباء والوقود.

وفيما يتعلق بمباحثات اليوم، فإن الحكومة اشترطت أن تفتح الجرارات الطرق، وأن تبقى مكاتب الجمارك مفتوحة.

علاوة على اللجنة المؤلفة من 25 عضوا، فإن ستة ممثلين عن المزارعين سيشاركون كمراقبين لإبلاغ زملائهم بنتائج اللقاء في الجمعيات المحلية، إذ سيتم اتخاذ قرارات بشأن الاستمرار في الاحتجاج.