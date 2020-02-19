تونس: إلياس الفخفاخ يعرض حكومته قبل ساعات من انقضاء المهلة الدستورية

عرض رئيس الحكومة المكلف في تونس الياس الفخفاخ مساء اليوم الاربعاء حكومته المقترحة، ما يمهد لعرضها غدا الخميس للتصويت على نيل الثقة في البرلمان.

وتوصل الفخفاخ الى توافق مع الأحزاب وفي مقدمتها حركة النهضة الاسلامية الفائزة بالانتخابات التشريعية في تشرين اول/أكتوبر الماضي، في اللحظات الأخيرة من المهلة المحددة بشهر في الدستور، والتي تنقضي بمقتضاها المشاورات اليوم لتعرض الحكومة بعدها على التصويت.

وتحتاج الحكومة الآن إلى الأغلبية المطلقة (50 بالمئة زائد واحد) لنيل الثقة في البرلمان، وهي أغلبية باتت مضمونة مع حصول الفخفاخ على غطاء سياسي مريح من أحزاب الائتلاف الحكومي.