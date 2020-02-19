القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر الأحمر

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نفذت إحدى المجموعات القتالية للقوات البحرية المصرية المتمركزة بقاعدة برنيس العسكرية والفرقاطة الفرنسية (FORBIN)، تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر.

تضمن التدريب البحري العديد من الأنشطة التدريبية منها تنفيذ رمايات مدفعية على هدف سطحى وتمرين دفاع جوى ضد الأهداف الجوية المعادية ، كما اشتمل على تنفيذ "حق الزيارة والتفتيش" للسفن المشتبه بها وكذا تشكيلات إبحار للوحدات البحرية وتنفيذ تدريب للمواصلات الإشارية بالبحر.

وأظهر التدريب مدى الاحترافية للقوات البحرية لتنفيذ المهام كافة بدقة وكفاءة عالية.

تأتي تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يسهم فى صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري في البحر الأحمر.