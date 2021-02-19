مادورو يصف وصول أولى جرعات لقاح فيروس كورونا إلى فنزويلا باليوم التاريخي

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حث رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، مواطني، بلاده اليوم الخميس، على الخروج لتلقي "أكثر اللقاحات امانا في العالم"، مع وصول الـ 100 ألف جرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال مادورو "إنه ليوم تاريخي.. لقد بدأنا اليوم الخطوة الأولى نحو التحصين".

ودعا مادورو، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، العاملين في مجال الصحة والأخصائيين الاجتماعيين وضباط الشرطة والعسكريين وموظفي الخدمة المدنية إلى تلقي التطعيم.

وكان مادورو وعد أمس الأربعاء بأن تتلقى البلاد 10 ملايين جرعة من اللقاح الروسي بحلول نهاية مارس المقبل. وقال إن الحكومة استثمرت 200 مليون دولار لتأمين الإمداد باللقاح.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الصحة كارلوس ألفارادو قوله في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الحكومة الفنزويلية تسعى لتطعيم 70% من السكان بنهاية عام 2021 لتحقيق حصانة القطيع.

وقال ديلسي رودريجيز نائب الرئيس مادورو في المؤتمر الصحفي ذاته، إن العاصمة كاراكاس وولايتي ميراندا ولا جوايرا ستكون أول من تبدأ بها خطة التطعيم

ووفقا لدراسة حديثة، فإن لقاح "سبوتنيك في" الروسي فعال بنسبة 6ر91% في السيطرة على انتشار الفيروس الفتاك.