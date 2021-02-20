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في تحد لتداعيات الطقس السيئ.. شباب يمارسون الرياضة على كورنيش الإسكندرية

كورنيش الاسكندرية - ارشيفية
كورنيش الاسكندرية - ارشيفية
هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 19 فبراير 2021 - 11:48 م | آخر تحديث: الجمعة 19 فبراير 2021 - 11:48 م
في تحد لتداعيات الطقس السيئ، مارس عدد من الشباب، الرياضة، على كورنيش الإسكندرية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إنه تم تنظيم يوم رياضي اليوم الجمعة؛ لممارسة الرياضة على كورنيش الإسكندرية في إطار برنامج منشطي الأحياء السكنية في جليم.

تجدر الإشارة الى أن هذا المشروع ينفذ منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويعد هذا المشروع أحد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقتها القيادة السياسية، ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، ما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.

يذكز أن برنامج منشطي الأحياء السكنية ينفذ كل يوم جمعة الساعة الثامنة صباحًا.

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