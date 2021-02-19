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نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: ندعم التحول الديمقراطي في البلاد

محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو
أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 فبراير 2021 - 9:56 م | آخر تحديث: الجمعة 19 فبراير 2021 - 9:56 م

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، دعم التحول الديمقراطي، وحراسة الثورة وحمايتها، مشددا على ضرورة أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية، وتطبيق لها على أرض الواقع.

وقال دقلو، في كلمة اليوم الجمعة في لقاء جماهيري في الولاية الشمالية، إن السودان سيخرج من الضائقة الاقتصادية الخانقة من خلال تطبيق القانون، معربا عن شكره للشعب السوداني على صبره وتحمله تلك الضائقة.

وأكد ضرورة الاهتمام بالزراعة في المرحلة المقبلة، داعيا إلى التوسع في ربط كل مناطق السودان بالسكك الحديد والمطارات والطرق كي تنهض البلاد.

وأوضح أن هناك فصيلين مهمين ما زالا خارج إطار السلام، هما "الحركة الشعبية – جناح عبد العزيز الحلو" و"حركة تحرير السودان – جناح عبد الواحد نور"، لافتا إلى أنه في الوقت نفسه شمل اتفاق السلام حركات كبيرة تمتلك قوات مسلحة.

وقال إن قوات تلك الحركات موجودة الآن في دارفور بأعداد كبيرة، واستقبلناهم بالورود والترحيب، داعيا إلى نبذ القبلية والعنصرية والجهوية.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، أهمية دور الإدارة الأهلية في إحداث التنمية في السودان، مشيدا بدورها في المرحلة الماضية.

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