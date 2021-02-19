القومي للبحوث الفلكية: لم يتم التأكد بعد من ماهية الكوكب التاسع بالمجموعة الشمسية

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المجلس القومي للبحوث الفلكية، إنه لم يتم التأكد بعد من ماهية الكوكب التاسع في المجموعة الشمسية فلكيًا، مشيدًا بالتعاون الدولي في مجال الفضاء.



وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الجمعة، أن الكواكب المثبتة فلكيًا في المجموعة الشمسية عددهم ثمانية فقط، مؤكدًا أن «ما زاد عن ذلك نظريات لم تُؤَكد للوقوف على تصنيفه».



وأوضح أنه يتم التأكد من الجسم المكتشف، من خلال دراسة الظروف المناخية له، والأدلة التي تتأكد معاهد الفلك من حقيقتها عن طريق برامج الفضاء المختلفة والتليسكوبات الجديدة.



وعن مسبار ناسا الذي نجح في الهبوط فجر اليوم على كوكب المريخ، بين أن إطلاقه جاء من أجل توفير أدلة كثيرة عن طبيعة الكوكب الأحمر، الذي مازالت تدور مئات التساؤلات حوله، مفيدًا بأن المعلومات التي سيوفرها المسبار ستحقق ماهية تربة المريخ وعما إذا كانت توجد عليه مياه أو كائنات قديمة تعيش فيه.





