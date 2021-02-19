حصلت «الشروق» على صور حادث انقلاب أتوبيس سياحي اليوم الجمعة، على الطريق الدولي بجنوب سيناء، والذي أسفر عن إصابة 21 شخصًا بينهما جنسيات مختلفة من دول أوكرانيا وكازاخستان، وروسيا.

وتلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب أتوبيس سياحي قادم من شرم الشيخ متجه إلى محافظة القاهرة، على بعد 40 كيلو مترا من مدينة أبو زنيمة، بالقرب من منطقة حمام فرعون اتجاه نفق الشهيد أحمد حمدي.

أسفر الحادث عن إصابة 21 شخصًا بينهم سائق الحافة ويدعى خالد حسين فؤاد، و20 سائحًا من جنسيات مختلفة، بينهم 6 من روسيا، و2 من كازاخستان، و2 من رومانيا، و10 من أوكرانيا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

وأوضح الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه جري الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة على أعلى مستوى فور تلقي البلاغ بوقوع الحادث؛ لنقل المصابين إلى مستشفي أبورديس المركزي.

وجرى إجراء كافة الفحوصات الطبية من الكشف والفحص السريري والتحاليل والأشعة، واتخاذ اللازم نحو تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لكافة المصابين، وتتراوح الإصابات مابين كسور وسحجات وكدمات وجروح.

وأكد وكيل وزارة الصحة في تصريح له اليوم أن 17 حالة خرجت من المستشفى، فيما لا تزال 4 حالات تحت الرعاية الطبية، وحالتهم الصحية مستقرة.



