طلاب بإعلام حلوان يبتكرون تطبيقا ليسهل التنقل داخل الجامعة

هل نسير من هنا أم من هنا، هل هذا الاتجاه صحيح؟.. أسئلة تتكرر باستمرار بين طلاب جامعة حلوان ذات المساحات الشاسعة التى تمتد على حوالى 350 فدانا.



ويواجه طلاب الفرقة الأولى ممن يلتحقون بالجامعة هذه المشكلة حتى أن بعضهم «يتوه» تحت شمسها، بسبب عدم معرفتهم المسبقة بأماكن كلياتهم أو إداراتها.



لكن يبدو أن هذه المعاناة التى تؤرق الطلاب الجدد وحتى القدامى ممن يذهبون لقاعات محاضراتهم التى تختلف فى كل عام، أوشكت الآن على الانتهاء، بفضل طلاب الجامعة ذاتها.



فى سابقة هى الأولى من نوعها بين الجامعات الحكومية، استطاع فريق «بداية» ضمن مشاريع تخرج شعبة العلاقات العامة والإعلان، بكلية آداب الإعلام، أن يطلق تطبيقا خاصة بجامعة حلوان لخدمة طلاب الجامعة، تيسيرا عليهم للوصول لكلياتهم.



حيث إن التطبيق يتضمن خريطة مرتبطة بالقمر الاصطناعى، لتوضيح أماكن الكليات والإدارات والمدرجات والمكتبة المركزية، حتى محال بيع المنتجات الغذائية.



وفى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، قالت الدكتورة داليا عبدالمنعم، مدرسة العلاقات العامة والمشرفة على المشروع، إن التطبيق يعد الأول من نوعه بين الجامعات الحكومية المصرية، وأن الهدف من إنشائه هو تسهيل حركة الطلاب داخل الجامعة.



كما أشارت عبدالمنعم إلى أن التطبيق بالإضافة لمهمته الإرشادية، يساعد الطلاب على سهولة معرفة الأوراق اللازمة لإتمام الخدمات الإدارية المختلفة بداخل الجامعة مثل كيفية الاشتراك فى المترو والمطلوب لدفع المصروفات وغيرها.



وأوضح محمد شرقاوى ومحمد عماد، الطالبان اللذان يقودان 25 طالبا فى المشروع، لـ«الشروق»، أن التطبيق يتضمن خريطة جغرافية شارحة لجامعة حلوان ككل، وأنه لا يزال قيد التصميم، وسيتم إطلاقه قريبا.



وجدير بالذكر أنه تم إنشاء صفحات إلكترونية للمشروع على مواقع فيس بوك وتويتر وانستجرام، بهدف تسويقه بين الطلاب قبل إطلاقه فى آخر فبراير الجارى.