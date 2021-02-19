روسيا تنتظر رد أمريكا على مقترح إصدار إعلان مشترك بعدم جواز نشوب حرب نووية

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن موسكو تعول على استجابة واشنطن لمقترح إصدار إعلان مشترك على أعلى مستوى حول عدم جواز نشوب حرب نووية.

وجاء في نص خطابه في ندوة مجلس العلاقات الدولية نشرت على صفحة "فيسبوك" للسفارة: "نعوّل أن تستجيب واشنطن لمبادرة تبني بيان مشترك رفيع المستوى بشأن عدم جواز الحرب النووية (المسودة الروسية قدمت للجانب الأمريكي في 22 أكتوبر 2018)"، بحسب ما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأكد أن روسيا ترى أنه من المبرر ألا تعكس هذه الوثيقة فكرة عدم جواز الحرب النووية في حد ذاتها فحسب، ولكن أيضًا أي نزاع مسلح بين القوى النووية.