محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير المنطقة المحيطة بسوق الأسماك

أعلن عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، استمرار العمل فى تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع بنطاق حى العرب تماشيا مع الطفرة التنموية والخدمية التى يشهدها حى العرب وكافة أحياء المحافظة ، موضحا أنه جارى العمل فى رصف وتطوير الشوارع المحيطة بسوق الأسماك الجديد وبازار بورسعيد الجديد وشارع الصباح وذلك لتتناسب مع طبيعة المشروعات الخدمية بهذه المناطق.

وأشار الغضبان إلى أن العمل فى تطوير المنطقة المحيطة بسوق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد يتم على أعلى مستوى لتحقيق السيولة المرورية ومنع الاذدحام نظرا لما تشهده هذه المنطقة من إقبال كبير للمواطنين للحصول على المنتجات الغذائية من الأسواق وباعتبارها من المحاور الرئيسية فى منتصف المحافظة.

ولفت إلى أنه يتم إعادة رصف هذه الشوارع والاهتمام بالمسطحات الخضراء وزيادة الإضاءة، مؤكدا أنه جارى الانتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع الكفاءة وفق للجدول الزمنى المحدد.