رئيس الحكومة الليبية الجديدة يلتقي عقيلة صالح في طبرق

التقى رئيس الحكومة الليبية الموحدة، عبدالحميد دبيبة، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لدى وصوله إلى مدينة طبرق ظهر اليوم الجمعة.



وحسبما نشرته «بوابة الوسط» الليبية، مساء اليوم الجمعة، هبطت طائرة دبيبة في قاعدة طبرق الجوية، حيث استقبله رئيس أركان القوات الجوية بالقيادة العامة صقر الجروشي، وضباط تابعون للقيادة العامة.



وزار دبيبة القاهرة، أمس، حيث عقد جولة محادثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبدى خلالها «رغبة ليبيا في بناء شراكة شاملة مع مصر»، في حين أكد السيسي أن الخبرات المصرية متاحة لمساعدة الليبيين.