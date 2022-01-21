قبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين دعوة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لعقد اجتماع في 23 فبراير ما لم تغزو روسيا أوكرانيا قبل ذلك التاريخ.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أنه يحتمل أن ينعقد الاجتماع في فنلندا أوسويسرا. وأشار سفير روسيا في لندن أندريه كيلين إلى أنه يجري التفاوض بشأن مكان الاجتماع.

يذكر أن الغرب وكييف نشرا مؤخرًا مزاعم حول "غزو" روسيا المحتمل لأوكرانيا. وانتقد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف هذه المزاعم ووصفها بأنها "فارغة ولا أساس لها من الصحة" وأنها حيلة لتصعيد التوترات، مشيرًا إلى أن روسيا لا تشكل أي تهديد على الإطلاق لأي شخص. ومع ذلك، لم يستبعد بيسكوف إمكانية حدوث استفزازات تهدف إلى تبرير مثل هذه المزاعم وحذر من أن محاولات استخدام القوة العسكرية لحل الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا ستكون لها عواقب وخيمة.