وزير خارجية الصين يدعو إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية

دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى حل سلمي للنزاع الأوكراني والعودة إلى اتفاقية مينسك.

وقال وانج ييي أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في ألمانيا، اليوم السبت: "لماذا لا تجلس جميع الأطراف لتجري محادثات مفصلة، وتضع جدولا زمنيا لكيفية تنفيذ هذا الاتفاق؟".

وأضاف الوزير: "هذا ما يجب أن تفعله جميع الأطراف... ما يجب أن يركزوا عليه - بدلا من زيادة التوترات، وخلق حالة من الذعر وربما حتى إثارة مخاطر الحرب... الآن يتعين على جميع الدول تحمل المسؤولية والعمل من أجل حل سلمي".

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق مينسك هو خطة سلام تم الاتفاق عليها بوساطة فرنسية ألمانية في عام 2015 للصراع في شرق أوكرانيا، حيث يقاتل الانفصاليون المدعومون من روسيا جنود الحكومة الأوكرانية. وينص الاتفاق على أن المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا جزءان يتمتعان بالحكم الذاتي في أوكرانيا. ومع ذلك، لم تقدم كييف بعد تشريعا للحكم الذاتي.

وقال وانغ يي، الذي بُث خطابه في المؤتمر عبر الفيديو: "ينبغي حماية واحترام سيادة واستقلال وسلامة أراضي جميع الدول، لأن هذه إحدى القواعد الأساسية للعلاقات الدولية"، مشددا على أن أوكرانيا ليست استثناء.

وفي المقابل، عارض الوزير مجددا توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) باتجاه الشرق، وقال: "لقد انتهت الحرب الباردة منذ فترة طويلة، وكان الناتو نتاج حقبة الحرب الباردة"، موضحا أن الصين ترى أن التوسع في الشرق لا يمكن أن يضمن السلام والأمن الدائمين في أوروبا.

وعلى خلفية التوترات مع الولايات المتحدة، تقاربت روسيا والصين مؤخرا من بعضهما البعض. وفي بيان مشترك طالبت الدولتان، ضمن بين أمور أخرى، بإنهاء توسع الناتو باتجاه الشرق. وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا دعما من الصين في الأزمة الأوكرانية خلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين قبل بدء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.