رئيسة المكسيك تدعو إلى حل سلمي للتوترات بين الولايات المتحدة وكوبا

جددت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم يوم الاثنين دعمها لحق كوبا في تقرير مصيرها، في ظل تصاعد التوترات بين هافانا وواشنطن.

وقالت شينباوم خلال مؤتمرها الصحفي اليومي: "سنواصل إرسال كل المساعدات الإنسانية اللازمة"، مضيفة أن المكسيك "ستؤكد دائما حق الشعب الكوبي في تقرير مصيره".

ودعت الرئيسة المكسيكية إلى اعتماد نهج متعدد الأطراف لحل أي نوع من النزاعات، قائلة: "لا للغزو، لا للحلول العنيفة".

كما كررت انتقادها للقيود المفروضة على إمدادات الوقود إلى الجزيرة نتيجة الحظر الأمريكي.

وتشهد العلاقات بين هافانا وواشنطن توترا منذ ثورة عام 1959 بقيادة فيدل كاسترو، وتدهورت الأوضاع أكثر خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأدى الحظر النفطي الأمريكي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في كوبا، التي تفاقمت أيضا بسبب سنوات من سوء الإدارة والفساد. وشهدت البلاد، يوم السبت، ثاني انقطاع شامل للكهرباء خلال أسبوع.

وفي الأسبوع الماضي، لمح ترامب أيضا إلى احتمال السيطرة على الجزيرة التي يحكمها نظام اشتراكي، قائلا للصحفيين إنه يعتقد أنه سينال "شرف السيطرة على كوبا"، مكررا خلال الأسابيع الماضية أن البلاد على شفا الانهيار.

وردا على ذلك، شدد كارلوس فرنانديز، نائب وزير الخارجية الكوبي، على أن "كوبا دولة ذات سيادة"، ولن تقبل بأن تصبح "دولة تابعة أو خاضعة".

ورغم التوترات، تجري واشنطن وهافانا محادثات غير معلنة.