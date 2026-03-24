استمرار جنوح حوت قبالة سواحل بحر البلطيق في ألمانيا

لا تزال المخاوف قائمة بشأن مصير حوت جانح على سواحل بحر البلطيق في شمال ألمانيا، بعدما فشلت حتى الآن محاولات توجيهه مجددا إلى المياه العميقة، حسبما أعلنت السلطات الألمانية اليوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المد العالي قرابة منتصف الليلة أمس الاثنين لم يكن كافيا لتمكين الحوت، الذي يبلغ طوله نحو 10 أمتار، من العودة إلى المياه العميقة.

وقد شوهد الحوت لأول مرة في وقت مبكر من صباح أمس قرب نيندورف، التي تعد جزءا من بلدية تيميندورفر شتراند في خليج لوبيك. وكانت فرق الإنقاذ تحاول منذ منتصف النهار تحريره من ضفة رملية باستخدام قوارب الشرطة وقوارب مطاطية وطائرات مسيرة، إضافة إلى دعم من متطوعين وخبراء.

ولا يزال سبب وصول الحوت إلى المياه الضحلة غير واضح. وقالت شتيفاني جروس من معهد أبحاث الحياة البرية والمائية في هانوفر إن الحوت ربما جنج بسبب مرض أو إصابة أو إرهاق أو مجرد سوء حظ.

وذكرت منظمة "سي شيبرد" لحماية الحياة البحرية أن الحوت من النوع الأحدب، ويرجح أنه ذكر صغير في طريقه إلى الهجرة. وترى المنظمة أنه قد يكون نفس الحوت الذي شوهد مرارا في المنطقة خلال مارس الجاري.