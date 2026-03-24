اليابان تبدأ في إطلاق احتياطي النفط الحكومي الخميس المقبل

أعلنت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي، اليوم الثلاثاء، أن اليابان ستبدأ في إطلاق احتياطي النفط الحكومي بعد غد الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات وارتفاع أسعار النفط في ظل الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن هذا الإجراء، الذي تم التوصل إليه خلال أول اجتماع لأعضاء مجلس الوزراء المعنيين لمناقشة سبل تخفيف تداعيات التوترات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الياباني، يأتي بعدما بدأت اليابان في إطلاق النفط من مخازن القطاع الخاص الأسبوع الماضي.

وقالت تاكايشي إن احتياطي النفط المشترك من دول الشرق الأوسط المنتجة للنفط المخزن حاليا في اليابان سوف يبدأ في النفاد بحلول نهاية هذا الشهر.

وأضافت" السلام والاستقرار في الشرق الأوسط مهمان للغاية من أجل اليابان والمجتمع الدولي" مضيفة أن طوكيو ستواصل" القيام بكل الجهود الدبلوماسية اللازمة بالتنسيق مع الدول ذات الصلة" و ستحاول" تقليص التداعيات على الأنشطة الاقتصادية".