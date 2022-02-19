وكيله يكشف حقيقة توقيع طارق حامد لـ بيراميدز وتهربه من الزمالك

رد أحمد يحيى وكيل طارق حامد لاعب الزمالك على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا بشأن تهرب موكله من المشاركة في مباريات فريقه للضغط على مجلس إدارة القلعة البيضاء والرحيل في الفترة المقبلة بعد انتهاء مدة تعاقده.

وقال يحيى، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الأمر أخذ حجمًا غريبًا وكل ما يُثار عن أن اللاعب يحاول الهروب ليس له علاقة بالحقيقة، فهذا ليس في فكر طارق حامد إطلاقًا، وهو مُصاب إصابة طبيعية مثل أي لاعب".

وأضاف: "هي كدمة وأخذت وقتا طويلا، وليس منطقيًا أن يكون اللاعب غير مُصاب ويدعي الإصابة بدون داعي".

ولم يرافق طارق حامد بعثة فريق الزمالك التي سافرت إلى أنجولا من أجل مواجهة ساجرادا اسبرانزا ضمن لقاءات الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة دوري ابطال إفريقيا.

وتابع: "طارق حامد جدد 3 مرات في الزمالك، ولم يفتعل أي مشكلة خلال المرات الماضية، وهو لاعب واضح جدًا، ولم أجلس أنا أو هو مع أحد من مجلس الإدارة لمناقشة التجديد من الأساس، إذن فما السبب في أن تخرج أحاديث بشأن تهرب اللاعب؟! هو لم يتهرب ولن يفعل".

وأردف: "خلال اليومين القادمين سنجلس مع الإدارة للتفاوض على التجديد".

ونفى الأنباء المتداولة عن جلوس طارق حامد مع مسؤولي بيراميدز خلال الفترة السابقة قائلًا: "هل يُعقل أن يجلس اللاعب مع أحد المسؤولين في الشارع من أجل التجديد؟ وأساسًا بعثة بيراميدز في زامبيا كيف سيجلسون معه؟!".

ويستعد بيراميدز لمواجهة زاناكو الزامبي في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.