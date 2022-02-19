





وقّع البنك العربى الأفريقى الدولى عقد تمويل بقيمة مليار و800 مليون مع شركة إيديكس الدولية لتنفيذ مشروعها الضخم بميناء الدخيلة، وهو إنشاء محطة متعددة الأغراض ويُقام المشروع على مساحة ٢٤٠ ألف متر مربع بين ميناء الإسكندرية والدخيلة، بغرض إقامة مجموعة مستودعات وربطها بحريًا لتسهيل شحن وتفريغ السفن بالميناء، وربطها برّيا بمجمّع صناعة البتروكيماويات بمنطقة النهضة بالإسكندرية.

حضر التوقيع شريف علوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى الدولى، والمهندس حسين الدسوقى رئيس مجلس ادارة شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات وفريق العمل من البنك والشركة.

ويأتى التمويل حرصا من البنك العربى الأفريقى الدولى على دعم مثل هذه المشروعات وتحقيق الاستقرار الاقتصادى فى مصر بما يسهم بصورة مباشرة فى جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمى للتجارة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يتوافق مع رؤية واستراتيجية مصر2030.

من جانبه صرح شريف علوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى الدولى أن البنك العربى الأفريقى الدولى حريص على المشاركة فى دعم المشروعات الهامة وقيام البنك بتمويل هذا المشروع يتسق تماما مع أولويات البنك فى مسانده المشاريع ذات التاثير على البنية التحتية، وبالتالى النشاط الإنتاجى ودفع عجلة التنمية للاقتصاد المصرى، خاصة أن تمويل إنشاء المحطة المتعددة يعتبر من المشروعات القومية.

وقال حسين الدسوقى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديكس الدوليه إن الشركة تعد من الشركات الرائدة فى مجال المقاولات العامة وذات خبرة متميزة فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى وبخاصة مشاريع البنية التحتية التى لها أثر مباشر على الاقتصاد، وحركة التجارة والمواطنين.. والشركة لها خبرات كبيرة فى إنشاء العديد من الموانئ البحرية ومحطات تبادل الحاويات والبضائع البحرية والطرق والكبارى ومسارات القطار السريع.

الجدير بالذكر أنه تم البدء فى تنفيذ االمشروع بتمويل من هيئة الميناء، على أن يتم عملية الطرح فقط على مشغلى محطات الحاويات العالميين لعملية التشغيل فقط، وأن المشروع سيكون بأعماق تصل إلى 18 مترًا، وأطوال أرصفة تصل إلى 1900 متر، ومساحة تخزينية تصل إلى 660 ألف متر مربع. ويعد هذا التمويل ليس الأول من نوعه بالنسبة للبنك العربى الافريقى الدولى، فالبنك له خبرة على مدار أكثر من خمسين عاما فى تمويل مثل هذه الشركات والمشروعات التى تخص المقاولات وتأسيس البنية التحتية للدولة.