ليتوانيا تطلب تواجدا عسكريا أمريكيا أقوى كرادع لروسيا

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وجه قادة ليتوانيا نداء مشتركا لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لتعزيز التواجد العسكري الأمريكي في بلادهم.

ودعا الرئيس جيتاناس ناوسيدا ورئيسة الوزراء إنجريدا سيمونيتا ووزير الخارجية جابريليوس لاندسبيرجيس إلى انتشار دائم للقوات الأمريكية في ليتوانيا خلال زيارة أوستن لفيلنيوس اليوم السبت .

وقال لاندسبيرجيس عقب مقابلة أوستن: "أعتقد أننا وصلنا بالفعل للحظة التي يجب فيها أن نخبر الخصم أننا نعزز دول البلطيق". كما شدد ناوسيدا وسيمونيتا على حقيقة أن القوات الأمريكية الإضافية في ليتوانيا ستشكل ردعا أقوى لأي توغل روسي في أراضيها.