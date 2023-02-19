أوقاف الأقصر تعلن خطتها لاستقبال شهر رمضان

أعلنت مديرية الأوقاف بالأقصر، عن خطتها لاستقبال شهر رمضان لعام 1444 هجريا، 2023 ميلادية، والتي منها ما تمثل في تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها لمتابعة الاستعدادات لاستقبال المبارك.

وقالت المديرية، إن الخطة تتضمن أيضا تكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة، وتحديد أسماء وأعداد المساجد التي سوف تقام بها صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف وصلاة عيد الفطر المبارك.

وأضافت المديرية، أنه ستجرى أعمال التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء المحافظة، موضحة أن عدد مساجد صلاة التراويح 1274 مسجدا، وعدد مساجد الاعتكاف 102، وعدد مساجد التهجد 361، وعدد مساجد درس العصر 827، وعدد مساجد درس السهرة 827، وعدد مساجد صلاة عيد الفطر المبارك 1274.

وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم العديد من البرامج الدعوية الأخرى التي سوف تعلن عنها المديرية في حينها ضمن خطتها لاستقبال الشهر الكريم.