البرهان يؤكد خروج الجيش السوداني من العملية السياسية تمهيدا لتشكيل حكومة مدنية

عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، بأمانة الحكومة في جوبا، اليوم الأحد، جلسة مباحثات بحضور مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية الفريق توت قلواك، ووزير الخارجية مييك ايى دينق، ووزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأحد، تناولت المباحثات مسيرة العلاقات الثنائية الأزلية والمتطورة بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، والسبل الكفيلة بترقيته وتطويره؛ بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

وأشاد رئيس مجلس السيادة السوداني، بالجهد الكبير والدور المقدر الذي تضطلع به جمهورية جنوب السودان، لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان، لاسيما دورها في التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان.

وأكد «البرهان»، حرص الحكومة السودانية على تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق.

وقدم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، خلال الجلسة، شرحًا لتطورات الأوضاع بالبلاد، مجددًا تأكيده خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية، تمهيدا لتشكيل حكومة مدنية ذات قاعدة واسعة؛ تقود البلاد خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية.

ومن جانبه، جدد رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، حرص بلاده على بذل الجهود كافة؛ حتى ينعم السودان بالأمن والاستقرار، مشيدا بالدور الكبير للسودان في تحقيق السلام في جنوب السودان.