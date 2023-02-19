تونس: إحباط 16 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 423 شخصا

أعلنت السلطات التونسية إحباط 16 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ومحاولة للهجرة غير الشرعية ونجدة وإنقاذ 423 شخصا.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي -في بيان اليوم الأحد- أن وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط (المناطق البحرية بصفاقس وقرقنة)، وإقليم الحرس البحري بالساحل (المناطق البحرية بنابل والمنستير)، وإقليم الحرس البحري بالشمال (المنطقة البحرية بتونس)، وإقليم الحرس البحري بالجنوب (المنطقة البحرية بجرجيس) تمكنت من إحباط 16 عملية اجتياز ونجدة وإنقاذ 423 شخصا (71 تونسيا و352 من جنسيات جنوب الصحراء).



وأضاف أن الإدارة العامة للحرس الوطني تعمل على مكافحة الجرائم البحرية وحماية الأرواح البشرية و التصدي للعصابات الضالعة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية.