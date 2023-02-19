التينور المصري رجاء الدين على مسرح دار أوبرا كييل بألمانيا مع تشايكوفسكي

يشارك التينور المصري العالمي رجاء الدين، على مدار 13 ليلة عرض، في بطولة أوبرا "يولانتا" للمؤلف الموسيقي الروسي بيتر إليتش تشايكوفسكي، والمستمرة حتى يوم 26 مايو 2023 على مسرح دار أوبرا كييل بألمانيا.



وأكد "رجاء الدين"، أن هذه الأوبرا نوع من الدراما الغنائية الموسيقية، التي قدمها تشايكوفسكي عام 1891، والتي تدور أحداثها خلال القرن الخامس عشر.



وأضاف، في بيان صحفي: "تعد يولانتا من أهم وأشهر الأوبرات التي تناولت مشاعر الحب المتنوعة، ومدتها 3 ساعات تقريبا، حيث تدور أحداث أوبرا يولانتا حول الفتاة التي ولدت كفيفة ومحاولة والدها إخفاء الحقيقة عنها، وإقناعها بأن الجميع مثلها لا يبصرون".



وتابع: "أقدم دور الكونت أو الفارس جوتفريد فوديمون، وهو أمير من الأسرة الحاكمة في تلك الحقبة الروسية، حيث يقع فوديمون ويولانتا في الحب، ويكون فوديمون بمثابة النور المفقود لها، وهي أيضا تكون الحب الذي يبحث عنه الأمير، ولهذا السبب توافق يولانتا على العلاج لتستطيع أن ترى الحياة والنور الذي كانت تفتقده".



وأجرى "رجاء الدين"، العديد من التحضيرات لهذا الدور والتي استمرت لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن العمل تطلب شهرين للتحضير، حيث إن اللغة الروسية لغة صعبة ووقعها على الأذن ليس مستساغًا.



كما أوضح أن موسيقى تشايكوفسكي مختلفة عن المؤلفين الأوروبيين، وخصيصًا في تأليف الأوبرات.



وحول تعاونه مع دار أوبرا كييل، أكد أن هذا هو التعاون الثاني مع دار أوبرا كيل، حيث إنه غنى أوبرا كارمن في أغسطس 2022، وتعاقد بعدها المسرح معه على عروض أوبرا يولانتا.



يذكر أن رجاء الدين يمتلك صوت أوبرالي من نوع طبقة التينور، وهى أعلى طبقة عند الرجال، ويتميز صوته بقوة الرنين، ولونه العميق الذي يميزه عن غيره بإمكانياته الغنائية المعبرة التي تعتمد علي المدرسة الإيطالية "بيل كانتو"، أو "الغناء الجميل.



وتتيح تلك الإمكانات له فرصة غناء أدوار نادرة وصعبة في أدائها التعبيري والغنائي والتي تحتاج إلى تدريب مستمر، وبلغات مختلفة منها "الإيطالية والفرنسية، والألمانية والروسية وغيرها"، وأحيانا يتطلب منه التحضير لدور معين مع مدربين على أعلى مستوى في تخصصهم شهورا طويلة.