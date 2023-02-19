استقرت أسعار الدواجن بالمزاراع المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد 19 فبراير 2023، حيث تراوح سعر الكيلو بين 78 و81 جنيها عند باب المزرعة، وفقا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب السيد، يتراوح سعر الدواجن للمستهلك النهائي بين 84 و91 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الأوراك بين 85 و92 جنيها، ويسجل سعر البانيه مابين 175 و205 جنيهات للكيلو.

وأشار السيد إلى أن تفاوت الأسعار في الأسواق المحلية، يرجع إلى آليات العرض والطلب، وتكلفة النقل والشحن.

ويرى السيد، أن الأسعار الحالية تتجاوز تكلفة الإنتاج بنسبة كبيرة، مرجعا ذلك الارتفاع في الأسعار إلى انخفاض المعروض بنسبة أكبر من 60% تقريبا.

وأشار السيد إلى أن الأسعار لن تنخفض إلا بتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة لصغار المنتجين؛ لتشجيعهم على العودة للسوق مرة أخرى.

ولفت إلى أن استيراد الدواجن خلال الفترة المقبلة، سيجبر المنتجين على تقليل هامش الربح بشكل كبير وسيشعل المنافسة بالأسواق مرة أخرى، حتىيعاود صغار المنتجين مرة أخرى.

وبحسب السيد، فإن سعر الذرة الصفراء يسجل 16 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ15 ألف جنيه الأسبوع الماضي، وسجل سعر طن الصويا 31 ألف جنيه، مقارنة بـ30ألف جنيه نهاية الأسبوع الماضي، ويتراوح سعر العلف بين 20 و22.5 ألف جنيه، بينما يصل علف الـ23% بروتين الخاص بالكتاكيت 26 ألف جنيه للطن.

وأضاف السيد، أن أسعار البيض الأبيض مازالت مستقرة عند أعلى مستوياتها مسجلة 111 جنيها للكرتونة عند باب المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 125 و130 جنيها، بينما ارتفع سعر البيض الأحمر مسجلا 113 جنيها للكرتونة، مقابل 111 جنيها، عند باب المزرعة.