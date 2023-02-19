تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لمحطة مياه العياط المرشحة بالجيزة

أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية تطبيق أحدث الوسائل التقنية في تشغيل وصيانة وإدارة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي؛ بهدف استدامة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس مياه الجيزة، أنه تم تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة مياه العياط المرشحة للمرة الرابعة على التوالي، موضحا أن تجديد الشهادة للمرة الرابعة؛ يوضح مدى اتباع الإجراءات والمعايير القياسية في مجالات التشغيل والصيانة ومراقبة وضبط الجودة بالمحطة.

وأضاف أن محطة مياه العياط المرشحة تعمل بطاقة تصميمية 102 ألف م3/ يوم، وتخدم أكثر من نصف مليون مواطن من سكان مركز ومدينة العياط.

وأشار إلى تجديد الشهادة بعد استيفاء متطلبات الاعتماد والتي تضمنت مراجعة أقسام: التشغيل والصيانة والموارد البشرية والجودة والسلامة والصحة المهنية بالمحطة.

جديرُ بالذكر، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، لديها 16 محطة حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، منها سبع محطات مياه هي: إمبابة وجزيرة الدهب والمحطة الفرنساوي بجزيرة الدهب والحوامدية والصف والعياط والبدرشين، و7 روافع وشبكات صرف صحي وهي: الحرانية وناهيا والأمل وكفر حكيم والأستوديو وأرض اللواء وخوفو، ومحطتي معالجة صرف صحي البدرشين وزنين.