تفعيل برنامج نتشارك بمركز شباب سالم الهرش في شمال سيناء

تواصل إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة في شمال سيناء، الورش التدريبية لبرنامج "نتشارك" بمراكز الشباب ضمن المرحلة الثالثة من برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة في 12 محافظة.

وبدأت الورش التدريبية بمركز شباب سالم الهرش، وأدارها مدربي البرنامج نيرة عادل، بمشاركة أعضاء برلمان الشباب والنشء من عمر 13 حتى 19 عامًا وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

من جانبه أوضح إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية لأعضاء برلمان الشباب والنشء بواقع 18 ورشة، على مدار شهر منذ انطلاقه، وتكون مدة التدريب بكل مركز شباب أربعة أيام، بهدف تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية التي ترتكز محاورها الرئيسية حول "تمكين الفتيات، التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف، دعم الوافدين من الدول، ما بعد cop 27، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة".