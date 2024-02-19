 إعلام عبري: إسرائيل تبدأ في فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه بطريق 749 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إعلام عبري: إسرائيل تبدأ في فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه بطريق 749

تل أبيب - معا
نشر في: الإثنين 19 فبراير 2024 - 2:47 م | آخر تحديث: الإثنين 19 فبراير 2024 - 2:47 م

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في إقامة طريق من شرق قطاع غزة إلى غربه لفصل شمال القطاع عن بقية أجزائه.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن "الطريق العرضي "749" يبدأ من منطقة مستوطنة "ناحال عوز" في غلاف غزة، ويمتد غربا إلى القطاع تقريبا إلى البحر الأبيض المتوسط، ويقطّع أواصر القطاع".

وقالت القناة 14 العبرية، إن عشرات الآليات والشاحنات والمعدات الهندسية التابعة لسلاح الهندسة في جيش الاحتلال، تقوم حاليا ببناء وتحطيم مصانع الحجر لبناء هذا الطريق.

وبثت القناة فيديو يظهر فيه قيام جيش الاحتلال بتدمير جميع المنازل على يمين ويسار الطريق الجديد، وقال مراسل القناة إن "هذا الطريق يظهر أن الجيش يستعد بلا شك للبقاء في غزة لفترة طويلة".


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