السعودية تعتزم استثمار 800 مليار دولار في قطاع السياحة خلال العقد المقبل

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، اليوم الاثنين، أن المملكة ستستثمر 800 مليار دولار في العديد من المدن والوجهات السياحية الكبرى في الأعوام العشرة القادمة.

وقال الوزير الخطيب في الاجتماع الثامن لوزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في دولة قطر، إن السياح "أنفقوا أكثر من 100 مليار ريال خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي"، مشيرا إلى أن المملكة "احتلت المركز الأول بين دول مجموعة العشرين، والثاني عالمياً في نمو عدد السيّاح الدوليين، بزيادة قدرها 56% عام 2023 مقارنةً بعام 2019، مما دعا المملكة إلى رفع مستهدفاتها للوصول إلى 150 مليون زائر عام 2030، بواقع 80 مليون سائح من داخل المملكة، و70 مليوناً من خارجها".

وأوضح أن دول مجلس التعاون كانت المنطقة الوحيدة التي حققت نموًا أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، فبلغت نسبة التعافي في المملكة 156% في أعداد السيّاح الوافدين عام 2023 مقارنةً بعام 2019، في حين بلغت نسبة التعافي في المنطقة 122%، بينما كان المعدل العالمي للتعافي عام 2023 عند 88% من مستويات ما قبل الوباء".

وبحث وزراء السياحة خلال اجتماعهم تعزيز التعاون المشترك من أجل تطبيق التأشيرة السياحية الموحدة لدول المجلس ، بسحب وكالة الانباء السعودية "واس".