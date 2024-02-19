صحة غزة: إجلاء 14 مريضا من مجمع ناصر إلى مستشفيات جنوب القطاع

أعلنت الصحة الفلسطينية في غزة إجلاء 14 مريضا من مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس إلى مستشفيات جنوب القطاع.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" ليل الأحد/ الإثنين، إنه "بجهود متواصلة من منظمة الصحة العالمية تم إجلاء 14 مريضا من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات جنوب قطاع غزة منهم خمسة مرضى غسيل كلى وثلاث حالات عناية مركزة".

وأضافت أن "الجهود ما زالت مستمرة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإجلاء كل المرضى من أجل إنقاذ حياتهم بعد توقف المولدات الكهربائية والأكسجين وعدم توفر الامكانيات الطبية والبشرية المطلوبة".

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربا واسعة النطاق على قطاع غزة. ولأول مرة منذ عام 2014، ينفذ الجيش الإسرائيلي مناورة برية في مختلف مناطق القطاع وسط اشتداد المعارك بين عناصره والفلسطينيين.